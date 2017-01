Mounier quitte déjà l'ASSE

0

CP

Le couac du mercato.Les responsables du recrutement de Saint-Étienne le sauront pour la prochaine fois : ne jamais miser sur un joueur passé chez les rivaux lyonnais. Même si c'était il y a longtemps, même s'il n'y a pas beaucoup joué en Ligue 1, même si le joueur en question se montre plein de bonne volonté.À la suite d'une banderole et plusieurs chants visant l'arrivée d' Anthony Mounier , les dirigeants de l' ASSE ont préféré céder à la pression du public en rompant le contrat de leur tout nouvel attaquant, trois jours seulement après son arrivée au club. Le joueur prêté par Bologne était déjà absent du groupe, ce dimanche, pour la rencontre de championnat contre Toulouse. Christophe Galtier avait alors évoqué «» . Mais au club, on assurait que le joueur réintégrerait rapidement le groupe, le temps que les tensions entourant son transfert se tassent.Finalement, il n'en sera rien. Selon, les deux parties réfléchiraient à une solution à l'amiable, afin de permettre au joueur de vingt-neuf ans de trouver un nouveau point de chute au plus vite. En effet, il y a urgence, puisque le mercato finit dans un peu plus d'un jour.D'accord, mais on ne veut plus entendre les supporters stéphanois se plaindre de l'inefficacité offensive de Nolan Roux