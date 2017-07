Mounié signe à Huddersfield

CONFIRMED: Steve Mounié completes his transfer from @MontpellierHSC, penning a four year contract at #htafc https://t.co/TFTibcoHBG 🇧🇯 (DTS) pic.twitter.com/MTP6K4xYNO — Huddersfield Town (@htafcdotcom) 5 juillet 2017

Le Mou.Après une grosse saison à Montpellier, où il a claqué quatorze buts en trente-deux titularisations, Steve Mounié va réaliser son rêve et découvrir la Premier League. Huddersfield Town a annoncé avoir trouvé un accord avec le joueur autour d'un contrat de quatre saisons. Selon la BBC, Montpellier devrait empocher environ treize millions d'euros dans l'opération.Un montant record pour lesqui viennent d'égaler leur plus gros transfert après l'avoir battu deux fois en une semaine. Aaron Mooy avait d'abord signé définitivement à Huddersfield pour neuf millions d'euros. Avant que Tom Ince, le fils de Paul Ince, ne rejoigne le Yorkshire dans le cadre d'un transfert à plus de treize millions d'euros selon les médias anglais.Une triplette qui chiffrerait donc à 35 millions d'euros pour le promu anglais. Un montant équivalent au budget total de Toulouse la saison dernière.