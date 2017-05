Motta et Di Maria suspendus deux matchs

0

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une tentative d'assassinat et une caresse de la tête, dans les deux cas ils ne touchent pas la balle. Dimanche dernier face à Nice , le PSG a perdu le titre, mais aussi deux de ses joueurs. Expulsés à la 90et 93, Motta et Di Maria ont été ratifié par la LFP ce jeudi. L'Argentin, auteur d'un tacle assassin sur Souquet s'en sort bien, tout comme Motta qui a asséné un léger coup de tête de Paul Baysse , alors que le jeu était à l'opposé.et l'Italien seront donc suspendus deux matchs. Ils rateront la réception de Bastia et le déplacement à Saint-Etienne . En revanche, ils pourront jouer la clôture du championnat contre Caen , ainsi que la finale de Coupe de France face à Angers le 27 mai prochain. De son côté, Nasser Al-Khelaifi a été épargné par la LFP . Lui qui avait dézingué l'arbitrage après la rencontre.Le bourbier parisien n'est pas prêt de s'arrêter.