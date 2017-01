Morgan Schneiderlin file à Everton

0

Ça faisait trop longtemps que Morgan Schneiderlin s'éternisait à Manchester United Complètement embourbé chez les, le milieu de terrain de l'équipe de France était sur la liste des partants depuis un bon bout de temps, et a donc profité de ce mercato hivernal pour se faire la belle. Et en s'en sortant plutôt bien, puisque comme point de chute, il atterrit chez les, équipe compétitive et attractive. Le montant de la transaction montre lui aussi que Schneiderlin possède encore une belle cote de popularité en Angleterre , et le joueur a signé pour près de 25 millions d'euros jusqu'en 2021. À son arrivée, sa première déclaration en forme de cri du cœur a été toute simple : «(...)Bon appétit, Morgan !