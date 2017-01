Morgan Sanson est marseillais

2

FL

Et une bonne recrue pour l'OM !» , affirmait Louis Nicollin après la déculottée reçue à Lyon (5-0). Raté. Une semaine plus tard, le milieu de terrain est bel et bien un joueur marseillais.L'OM a officialisé le transfert via un communiqué . «» , s'est réjoui Jacques-Henri Eyraud , le président du club.Les retrouvailles entre Morgan Sanson et son ancien club sont déjà prévues le vendredi 27 janvier au Vélodrome.