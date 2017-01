Morel, pas un comique

Cible des critiques depuis des années, Jérémy Morel s’impose pourtant partout où il passe, quels que soient les entraîneurs. À l’heure de retrouver l’OM, qui l’a formé au poste de défenseur axial, le latéral lyonnais pourrait bien dépanner en charnière centrale.

L'inspiration de Bielsa

Info mercato --> Memphis Depay s'entraîne déjà avec Jérémy Morel . Un signe positif ? pic.twitter.com/ci8Vch3FxX — G-a-r-y (@TheSpecialistOL) 16 janvier 2017

Pas sûr que souhaiter la mort de ma famille nous fasse gagner. On va miser sur le travail plutôt. Bonne soirée aux cerveaux et allez l'@OL — Jérémy Morel (@jmorel15) 15 janvier 2017

Par Florian Cadu

Pénurie. Définition : Manque de ce qui est nécessaire. Exemple : face à l’Olympique de Marseille, l’Olympique lyonnais va devoir faire face à une pénurie de défenseurs centraux. Mouctar Diakhaby ? Plus qu’incertain. Emanuel Mammana ? Encore en phase de reprise. Nicolas Nkoulou ? Au Gabon avec sa sélection pour la Coupe d’Afrique des nations. Alors quoi, n’y aurait-il que Mapou Yanga-Mbiwa pour répondre présent en charnière centrale durant l’Olympico ? C’est oublier un peu trop vite un petit bonhomme de trente-deux ans qui répond au nom de Jérémy Morel. Car oui, une charnière Yanga-Mbiwa – Morel, soit deux joueurs écartés du groupe en octobre dernier par Bruno Génésio pour manque de rendement, c’est possible. Sur ce coup-là, Lyon peut remercier son adversaire du jour. Non seulement Marseille avait dû lâcher gratuitement Jérémy à l’un de ses pires rivaux en 2015, mais en plus, il avait appris au latéral gauche comment jouer dans l’axe.Avec Marcelo Bielsa durant sa dernière saison phocéenne, Morel a en effet été reconverti à ce poste. «, indiquait alors leen conférence de presse à propos du garçon qui ne mesure qu’un mètre 72.» La simplicité d’une explicationBielsa. «, réagissait quant à lui Morel sur Canal Plus.» Et comme par magie, la greffe prend. Pas surprenant pour Fabrice Abriel, qui a passé trois ans avec Jérémy chez les Merlus (entre 2006 et 2009) : «Plutôt rapide, respectueux des règles tactiques et pas mauvais aux duels, l’ancien de Lorient s’impose donc de manière presque naturelle dans ce nouveau rôle. Un succès assez étonnant, tant les moqueries ont toujours collé à la peau de l’arrière. «, rappelle-t-il lors de son départ à Lyon.» Problème : s’il a trouvé sa place (tantôt dans l’axe d’un 3-5-2, tantôt sur le côté) chez les Gones, contrairement à Nicolas Nkoulou, qui fait le même chemin un an plus tard et au détriment d’Henri Bedimo, parti depuis... à l’OM, le gaucher n’a pas réussi à faire taire ses détracteurs. Victime facile des supporters, du camp rhodanien comme des autres, en raison de ses capacités techniques loin de celles de Ronaldinho, l’ex-Merlu cristallise les reproches dès qu’il passe à côté d’un match. Ce qui, il est vrai, peut lui arriver, comme lors de la dernière journée contre Caen. «, notait d’ailleurs Généso en début de saison sur le site olympique-et-lyonnais.com.Les critiques, Morel les entend sans trop broncher. «, assure Abriel.» Reste que les commentaires insultant à son égard, qui frisent parfois la haine – comme ceux qui ont accompagné la défaite contre Caen et auxquels il a répondu sur Twitter –, demeurent assez incompréhensibles. Titulaire quasi indiscutable en Ligue 1 depuis 2007 (hormis, peut-être, à Marseille en 2013-2014), l’homme qui joue une compétition européenne chaque année depuis 2011 (excepté en 2014-2015) garde la confiance de tous les coachs qu’il croise. Que ce soit sur le plan sportif comme sur le plan humain. «, pointait encore Génésio.» Autrement dit, Jérémy Morel peut jouer à gauche, dans l’axe, faire le taf, ne poser aucun problème dans un vestiaire, servir de bouc émissaire en étant écarté du groupe ou conspué par les fans de son équipe tout en continuant son bonhomme de chemin et en restant fidèle aux volontés de son technicien. Ça ne se rapprocherait pas de la définition du joueur modèle, ça ?