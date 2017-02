Morecambe régale (littéralement) ses fans

0

MATCHDAY: @CambridgeUtdFC are the visitors at the Globe today. FREE PIE & PINT for everyone who attends! pic.twitter.com/qKo8hGfB3p — Morecambe FC (@ShrimpsOfficial) 11 février 2017

Quel est le point commun entre Ostende et Morecambe ?Eh bien à part leur surnom de «» , les fans des deux équipes peuvent compter sur des dirigeants qui savent se montrer gastronomiquement généreux. Pour son anniversaire, Marc Coucke, le président d'Ostende, avait offert quinze mille bières aux supporters. À Morecambe, pensionnaire de D4 anglaise, c'est le manager qui a mis la main à la poche.Jim Bentley, c'est son nom, voulait en effet remercier les fans qui s'étaient cotisés pour payer une amende de mille livres à la Fédération dont le club avait écopé lors d'un match contre Cheltenham en décembre dernier. Ce jour-là, c'est Bentley lui-même qui avait été exclu en tribune et condamné à cette somme pour comportement injurieux sur le terrain.Un geste qui a profondément touché l'homme fort de Morecambe. Celui-ci s'est donc engagé à offrir un combo tourte-pinte à tous les spectateurs qui assisteraient au match de ce samedi contre Cambridge.Opération réussie, plus de deux mille spectateurs sont venus encourager lesqui végètent toujours à la quinzième place de League Two. Cette affluence largement au-dessus de la moyenne habituelle a eu un autre effet positif : Morecambe s'est facilement imposé 2-0 devant le club de la ville universitaire.Comme l'écrivait Brillat-Savarin dans sa: «» Ce week-end à Morecambe, tous les amis se sont régalés.