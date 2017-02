Morata voit son futur à Chelsea

0

Il y pense en se rasant le matin.Álvaro Morata confierait à ses proches son désir de rejoindre cet été Antonio Conte du côté de Chelsea, d'après le Telegraph . Ne comptant que onze titularisations cette saison, l'Espagnol est cantonné au rôle de joker au Real Madrid. Alors forcément, la perspective de retrouver l'entraîneur qu'il a connu à la Juventus est intéressante. D'autant plus que le technicien italien compose avec un Diego Costa avec lequel les relations sont tendues et ne devrait pas s'éterniser du côté de Stamford Bridge.Cible d'Arsenal et du PSG, Álvaro Morata plaît beaucoup à Conte, mais ce dernier a tenu à relativiser en conférence de presse. «» , répond l'entraîneur des, avant de recevoir Arsenal. «» .Le conte de fée de Morata est encore une fiction.