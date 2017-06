Morata, rendez-vous avec le destin

Le destin est parfois taquin. En 2015, Álvaro Morata éliminait presque à lui tout seul son club formateur – le Real Madrid – en demi-finales de la Ligue des champions avec la Juventus. Deux ans plus tard, l'attaquant espagnol, revenu depuis au Real, devra à nouveau faire face à son ex. De quoi perturber le bonhomme.

« J'étais un peu perdu à Turin »

Gigi le grand frère

Par Steven Oliveira

5 mai 2015. En demi-finales de Ligue des champions, Álvaro Morata, alors à la Juventus , retrouve une vieille connaissance : le Real Madrid . Face à son club formateur, l’attaquant espagnol tente de faire abstraction de l’adversaire et déroule son jeu. Résultat, Morata éliminera quasiment à lui tout seul lesen ouvrant le score à l'aller (2-1) avant de marquer le but de la qualification au Santiago- Bernabé u une semaine plus tard (1-1). Qualifié pour sa seconde finale de C1 de suite après celle remportée avec le Real Madrid en 2014, Morata semble pourtant plus triste en zone mixte que les hommes de Carlo Ancelotti : «Pour comprendre le sentiment de Morata à la suite de cette demi-finale retour, il faut remonter en 2008. Natif de la capitale espagnole, le jeune Álvaro n’a que quinze ans lorsqu'il intègre le centre de formation du Real Madrid , après avoir testé ceux de l’ Atlético et de Getafe . Juveniles, Real Madric C, Castilla, l’Espagnol visitera toutes les catégories chez lesavec à chaque fois le même résultat : une pléthore de buts. Attentif aux performances d’Álvaro Morata, qui brille parallèlement avec les sélections espagnoles de sa catégorie, José Mourinho lui offrira une première cape chez les pros le 12 décembre 2010 face au Real Saragosse. Avant de devenir le premier remplaçant de Karim Benzema , à la suite du départ de Gonzalo Higuaín en 2013.Malgré ses vingt-trois matchs de Liga, pour huit buts marqués, Morata n’arrivera jamais à concurrencer Karim Benzema et devra se contenter des «» avant de quitter pour la première fois de sa vie Madrid et signer à la Juventus . Dur en affaire, Florentino Pérez laisse partir son buteur à Turin contre vingt millions d’euros, tout en inscrivant au contrat une clause de rachat prioritaire de trente millions d’euros. C’est donc un Álvaro Morata totalement désemparé qui débarque chez lesen 2014 comme il le révélera récemment au: «En bon capitaine du bateau turinois, Gigi Buffon enlève alors ses gants pour recadrer l’attaquant espagnol : «» , avouera l’attaquant au. Álvaro Morata prend alors note des conseils de son capitaine et ne laisse plus rien transparaître. Jusqu’à ce but face au Real Madrid, où il ne peut cacher sa douleur.Après deux titres de champion d’Italie, quinze buts inscrits en Serie A et une finale de Ligue des champions, Álvaro Morata sait que le Real Madrid est prêt à le récupérer. Bizarrement, l’Espagnol qui avait quitté la capitale espagnole à contre-cœur ne veut plus y revenir : «tifosi bianconeri» Bien vu. Après un Euro 2016 réussi sur le plan personnel, Morata retourne à Madrid pour retrouver un rôle de joker de luxe derrière Karim Benzema. Auteur, statistiquement, de sa meilleure saison avec quinze buts en Liga, l’attaquant de 24 ans vit pourtant mal sa situation de remplaçant. Mais la Juventus le sait mieux que quiconque, la tristesse n'a jamais empêché Morata de marquer des buts. A fortiori contre son ex.