Morata redonne le sourire à Chelsea

Largement supérieurs techniquement, les Blues ont décroché dimanche un succès précieux face à Manchester United (1-0) grâce à une tête d'Álvaro Morata.

La clé Kanté

Álvaro Soler

Chelsea (3-4-1-2) : Courtois - Azpilicueta, Christensen, Cahill - Zappacosta (Rüdiger, 66e), Kanté, Bakayoko, Alonso - Fàbregas (Drinkwater, 79e) - Morata, Hazard (Willian, 87e).



Manchester United (3-4-3) : De Gea - Bailly, Smalling, Jones (Fellaini, 63e) - Valencia, Herrera, Matić, Young (Lingard, 78e) - Mkhitaryan (Martial, 62e), Lukaku, Rashford.

Ce n'est pas faute d'avoir prévenu : «» Dimanche, Álvaro Morata aura tout traversé face à Manchester United : un maillot arraché dès les premières minutes, une cheville nettoyée dans le même temps par Smalling, un nombre de duels remportés incalculable, du mouvement, de la déviation, de la percussion. Puis, la tâche la plus importante d'une soirée surprise : allumer la lumière. D'un coup de tête, dix minutes après le retour des vestiaires, sur un centre magnifique de César Azpilicueta . Suffisant pour récompenser une vraie performance d'hommes, ce que Conte était avant tout venu chercher quelques jours après la bataille perdue à Rome.Il est debout, s’agite derrière sa ligne et cherche à comprendre. Lui, celui qui demandait cette semaine à ses hommes de retrouver du caractère et l’autorité naturelle qui était celle de son équipe quelques mois plus tôt. Ce match est pour Antonio Conte un révélateur. Pourtant, après 45 minutes, Chelsea n’a pas encore réussi à toucher la mâchoire de Manchester United malgré une prestation presque parfaite, rythmée par un excellent Fàbregas et le retour essentiel d’un N’Golo Kanté absent depuis un mois. Une histoire de la patience : dimanche, lesont presque tout maîtrisé au cours d’une première période où United aura envoyé un pressing intense pendant 25 minutes grâce à un 3-4-3 parfaitement organisé tactiquement avant de s’éteindre progressivement, laissant Morata, excellent dimanche, buter à plusieurs reprises sur De Gea et Hazard coucher le gardien espagnol, entre autres. Secoué par la critique sur son approche des grands rendez-vous, Mourinho a aussi eu son moment, Lukaku et Rashford faisant glisser quelques frissons dans le dos de Courtois lors d’un début de rencontre où la défense de Chelsea a appris à vivre sans David Luiz , laissé par Conte en tribunes pour «» et parfaitement relayé par Andreas Christensen De la patience mais aussi de la guerre : face à Manchester United , Morata a joué toute la rencontre avec un maillot déchiré dès les premières minutes par Chris Smalling , Hazard s'est fait astiquer la cheville et on aura une nouvelle fois vu Tiémoué Bakayoko poser ses tripes sur une piste où Conte a définitivement agrippé la gorge de Mourinho au retour des vestiaires. Le moment choisi par Álvaro Morata pour faire sauter le Bridge de la tête au bout d'un centre magnifique d'Azpilicueta (1-0, 55). Une question pour Mourinho : comment se sortir des cordes ? Après quelques coups de crayon balancés sur un carnet, le Portugais décide alors de faire entrer Fellaini et Martial, tout en revenant à un 4-2-3-1 plus équilibré. La suite ? Un faible retour de pression, une réponse timide d'Ander d'Herrera, un pétard de Rashford dans les dernières minutes, mais aussi une incapacité à stopper la leçon technique donnée par Chelsea au milieu, où Marouane Fellaini a empilé les pertes de balles horribles tout en s'offrant une balle d'égalisation parfaite dans les derniers instants, sauvée par Courtois. Chelsea n'a pas fait retomber la pression, a continué à contenir un United essoufflé physiquement, notamment Smalling, mais s'est aussi montré incapable de doubler la mise. Bakayoko et Hazard tombant une nouvelle fois sur De Gea dans le dernier quart d'heure, avant de voir Morata se vautrer tout seul sur les dernières mesures… Voilà comment se remettre parfaitement sur pied et apporter une réponse aux sceptiques. Voilà aussi comment se replacer à un petit point de son adversaire du jour.