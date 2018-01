Montpellier-Toulouse, le derby excitant ?

Samedi soir, Montpellier reçoit Toulouse à la Mosson. 242 kilomètres séparent les deux villes et pourtant, certains, Laurent Nicollin en tête, parlent de derby occitan. Vraiment ?

Coup marketing et nouvelle région

« Nous, on s’en branle complètement. C’est la fusion des régions qui en a fait un derby, mais ici, il n’y a qu’un seul derby, contre Nîmes . Le reste, on s’en fout. »

« C’est plus important de voir une Garonne violette qu’une Occitanie violette »

« Quand j’ai débuté en D1 féminine à Toulouse, il y avait peut-être plus cette notion de derby entre Toulouse et Montpellier chez les filles. »

2 avril 2017, 17 heures : fait rare dans la saison, le stade de la Mosson ne sonne pas creux. 22 217 des 32 900 sièges sont occupées pour assister à l'un des rendez-vous de l’année. Record d’affluence de l’année battu. Pour la venue de la pléiade de stars parisiennes ? Non. Celle des étoiles montantes monégasques qui filent vers le titre ? Non plus. Le choc sudiste contre un OM qui a retrouvé des couleurs ? Toujours pas. Non, ce samedi d’avril 2017, Montpellier reçoit le Toulouse Football Club dans le tout nouveau «» . Et si la Mosson rugit, c’est parce que Laurent Nicollin décrète des places à deux euros pour son nouveau derby. D’ailleurs, le principal intéressé l’avoue alors lui-même dans les colonnes de: «» Alors, pourquoi le président, à l’époque délégué, du MHSC s’attelle-t-il à construire ce choc occitan ?Privé de son derby face à Nîmes depuis 2009, date de son retour en Ligue 1, Montpellier pourrait le retrouver dès la saison prochaine si les Crocos continuent sur leur lancée en Ligue 2. En attendant, le MHSC coche chaque année la venue de l’OM en remplacement. De son côté, le TFC se dispute l’hégémonie sur la Garonne avec des Girondins qui, eux aussi, cochent d’abord la venue des Marseillais avant celle des Toulousains. Bref, de Montpellier à Toulouse, même problème : l’absence d’un vrai derby. Alors, pour compenser, Nicollin II s’appuie sur une nouvelle rivalité qu’il justifie comme il peut : «» Mais que le président montpelliérain tente de ressusciter aujourd’hui. La preuve, le site du MHSCle derby occitan depuis une semaine. Une opération de com’ nécessaire pour réveiller une «, selon Sylvain, capo de la Butte Paillade 91.De fait, aucun élément ne peut être vu comme source de rivalité entre «selon Marco, porte-parce des Indians Tolosa.» Arthur, supporter et blogueur toulousain pour lesviolets.com , complète : «» Du côté de Montpellier , Sylvain aborde le seul sujet de contentieux entre les deux villes : le choix de la capitale de la nouvelle région Occitanie en 2015. «Le derby occitan aurait donc pour seule origine la réforme des régions de 2015 qui, le 1janvier 2016, enterrait les régions Midi Pyrénées et Languedoc-Roussillon pour donner naissance à l’Occitanie, avec pour capitale Toulouse, et non Montpellier Daniel Congré, unique joueur à avoir porter les deux maillots sur la pelouse samedi, confirme : «» Sauf que même sur le terrain politique, les deux villes se sont en réalité bien entendues, Montpellier conservant quelques administrations comme la Chambre régionale des comptes, l’agence régionale de santé ou les directions générales des affaires culturelles, de la jeunesse et des sports.À la rigueur, si le derby occitan existe, c’est plutôt entre les sections féminines à en croire Laura Agard, joueuse du MHSC née à Toulouse : «(au milieu des années 2000, ndlr), Daniel Congré est, lui, plus optimiste, et pense que les années et les supporters feront de ce match un vrai derby : «» Pas sûr, tant les supporters des deux camps n’adhèrent pas à cette rivalité. «, tranche Arthur.» Un match comme les autres, c’est le point de vue montpelliérain de Sylvain : «» D’ailleurs, lors du match aller en août, les Indians Tolosa avaient déployé une banderole hommage à Louis Nicollin : «, explique Sylvain.» Et donc que le derby occitan n’est que du vent ?