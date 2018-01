Montpellier s'en sort, Toulouse gicle Nice

202

Résultats des matchs de 15h :

Plus tôt dans la journée :

Pays des rêves.Le capitaine d'Houilles (R3), Toufik Ben Saada, avait prévenu : «» Brutal. Opposée à Concarneau, actuel quinzième de National, l'équipe de huitième division a vu son rêve éclater samedi au stade Maurice-Baquet (0-3). L'illusion n'aura duré qu'un petit quart d'heure, soit le temps nécessaire à l'équipe bretonne pour claquer deux buts. Les espoirs des clubs de R3 reposent désormais sur Still, qui recevra Troyes, dimanche.La secousse annuelle a finalement été ressentie à Pontarlier : club de CFA2, le CAP a attrapé Montpellier au cou et a emmené la bande de Der Zakarian, réduite à dix après l'expulsion de Pedro Mendes, au bout du suspense après un nul dans le temps réglementaire (1-1) et une prolongation sans avancée. Malheureusement, les Doubistes ont finalement glissé, Gomariz envoyant le premier penalty de la séance sur la barre et Miranda ratant à son tour sa tentative. Montpellier peut souffler.Dans les autres rencontres de ce début de samedi après-midi, la surprise est finalement venue d'Ajaccio, où Grenoble a dégagé le Gazélec (2-1) grâce à un but de Jessy Benet à six minutes de la fin du temps réglementaire. Sinon : Galtier a réouvert son histoire avec le LOSC en allant s'imposer dans la douleur au Mans (4-2), Auxerre a fusillé Schiltigheim (5-1) avec un excellent Romain Philippoteaux, Châteauroux n'a pas tremblé à Saint-Malo (2-1), alors que Tours a galéré à Chartres (2-1) dans une rencontre qui s'est terminée à neuf contre dix et par un poteau des locaux.Dans le duel entre équipes de Ligue 1, Toulouse a écarté Nice grâce à un but de renard de Somália (1-0) sur une bourde de Cardinale.Enfin, le scénario dingo de l'après-midi a été vu à Saint-Lô (N3) qui recevait Aubervilliers (N3) et qui, après avoir mené deux fois au score, a dû attendre la séance de tirs au but pour se qualifier (2-2).Bordel.Schiltigheim-1-5Pontarlier-1-1 (2-4, aux t.a.b.)-Nice 1-0Gazélec-1-2Le Mans-2-4Chartres-1-2-Aubervilliers 2-2 (3-2, aux t.a.b.)Houilles-0-3Saint-Malo-1-2Avallon-0-2Fabrègues-1-2 (a.p.)