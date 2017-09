Montpellier offre ses maillots à Montpelier

Le Président #Nicollin et le maire de MontpeLLier @saurel2014 l'ont annoncé : Les maillots MontpeLier vont être envoyés à @vtmontpelier — MHSC (@MontpellierHSC) 12 septembre 2017

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mieux vaut en rire.Depuis une semaine, les dirigeants du MHSC tentent, par tous les moyens, de rattraper l'erreur de leur fournisseur qui a oublié un L à Montpellier dans le logo du nouveau maillot . Après avoir proposé aux détenteurs de la tunique ratée de la ramener en boutique afin de l'échanger contre un nouveau maillot à l'orthographe parfaite, Laurent Nicollin, président du MHSC, et le maire de la ville, Philippe Saurel, ont eu une idée géniale : offrir les maillots à la ville américaine de Montpelier, dans le Vermont, plus connue pour son amour du hockey sur glace que du ballon rond.C'est donc le troisième cadeau du peuple français aux États-Unis, après la Statue de la Liberté et Marion Cotillard.