Montpellier, le premier cauchemar de QSI

Avant d'entrer dans l'histoire du mauvais pied au Camp Nou, le PSG de QSI avait vécu un premier camouflet en finissant second de Ligue 1 derrière Montpellier en 2012. Une équipe qui avait opposé aux millions d'euros du projet qatari son authenticité et une cohésion collective d'exception. Cadre du MHSC à l'époque, Cyril Jeunechamp raconte l'aventure de l'intérieur.

1

« Le PSG, c'était une autre dimension »

« On a gagné beaucoup de matchs à l'arrache »

« On parlait de Ligue des champions, en plaisantant »

Par Nicolas Jucha

Propos de Cyril Jeunechamp recueillis par NJ

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» On est au printemps 2012, et René Girard a le verbe cinglant à l'intention de Leonardo. Il faut dire que le Brésilien vient de critiquer le savoir-faire français question football, pas assez professionnel à son goût. Directeur sportif du PSG version QSI, il voit forcément grand et moderne. Son club est tout neuf et a des rêves de grandeurs : une première vague de recrues clinquantes avec Pastore, Gameiro, Alex ou Thiago Motta , et une position de force en tête de la Ligue 1. Tellement facile que ce PSG nouveau qui se voit champion d'Europe éjecte Antoine Kombouaré à la trêve. Pas assez glamour et pas assez efficace en Ligue Europa, où Paris est sorti en poules face à Red Bull Salzbourg. Dans l'esprit de Leonardo, le championnat de France semble plié, alors autant passer de suite à l'étape 2 en ramenant du lourd sur le banc. Carlo Ancelotti débarque après deux-trois réunions moyennement secrètes, mais cinq ans avant le traumatisme du Camp Nou, un premier problème se profile : d'irréductibles Pailladins ont décidé de faire dans les bottes du nouveau riche du foot français.Quatorzième la saison précédente, candidats à la première partie de tableau selon leur président Louis Nicollin , les Montpelliérains n'ont rien du challenger attendu. Pour Paris, le danger doit venir de Lille, Lyon ou Marseille. Même Cyril Jeunechamp, qui fait partie de l'aventure, se souvient d'un début de saison profil bas : «» Si le MHSC démarre bien la saison – trois victoires sur les trois premières journées –, il subit une leçon de football à la Mosson fin septembre face à Pastore et ses amis. Un 3-0 sec, net et sans bavure, qui laisse à penser que Paris est vraiment au-dessus. «» , rembobine Jeunechamp cinq ans après. Sauf qu'au moment de jouer le retour au Parc des Princes, mi-février pour la 24journée, les Héraultais sont dans la roue du PSG. Avant d'arracher de haute lutte le nul dans la capitale (2-2), à la suite d'une performance haut de gamme, puis de prendre la tête du championnat une semaine plus tard en battant Bordeaux. Carlo Ancelotti , Leonardo et le Qatar comprennent enfin, un peu tard, que le MHSC est plus qu'un faire-valoir. «» Il faut bien comprendre que, remonté de Ligue 2 depuis 2009, Montpellier expérimente un alignement des planètes parfait : Spahić et sa tendance à prendre des rouges ont mis les voiles vers Séville, une génération dorée qui a gagné la Gambardella la même année que la remontée arrive à maturité, quelques recrues bien senties comme Olivier Giroud et Henri Bedimo ont été dénichées, et des vieux grognards comme Vito Hilton – recruté gratuitement à Marseille – ou Jeunechamp recadrent la jeunesse triomphante quand elle s'enflamme. «» , se souvient Jeunechamp, pour qui a contrario, Paris a eu le tort de peut-être se voir champion trop tôt : «Sur les quatorze matchs qui suivent le choc du Parc des Princes, Montpellier profite de toutes les pertes de vitesse parisiennes et ne s'incline que deux fois, à Nancy et Lorient. Pour dix victoires et deux nuls qui illustrent la baraka des hommes de René Girard dans le sprint final. Utaka, Camara and co se font une spécialité – si ce n'est une signature – de remporter les matchs sur le tard, avec neuf buts dans le dernier quart d'heure. Jeunechamp raconte le sprint final : «"eh les gars, maintenant on n'a plus d'excuses",» Le Qatar encaisse sa première gifle, Louis Nicollin se fait faire une crête que Rémy Cabella teint en rouge. Histoire de troller Jérémy Ménez , l'une des recrues phare du PSG... La conclusion pour Jeunechamp : «