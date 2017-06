Montpellier, l’évidence Der Zakarian

Plus d’une décennie après avoir quitté le club où il a passé près de vingt ans, Michel Der Zakarian est de retour chez les Nicollin. Rien de surprenant : en interne, tout le monde savait que l’entraîneur prendrait en main l’équipe première un jour ou l’autre.

1

L'acte manqué

Kita, l'échauffement avant Loulou

Par Florian Cadu

Propos recueillis de Robert Nouzaret par FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour une fois, l’officialisation n’a pas traîné. En général, quand on procède à un changement d’entraîneur, plusieurs pistes plus ou moins crédibles sont évoquées par les médias, les entretiens s’enchaînent, les jours passent aussi vite que les semaines et il faut parfois plusieurs mois pour que la nouvelle tombe. Pas là. Seulement onze jours après avoir laissé Jean-Louis Gasset annoncer son départ, Montpellier a intronisé Michel Der Zakarian à la tête de l’équipe première via un communiqué officiel. Comme si tout était prévu depuis bien longtemps.Celui qui était alors sur le banc de Reims constituait donc le premier choix. Mais depuis quand ? «» , pose Robert Nouzaret , proche de la famille Nicollin et qui connaît bien le MHSC pour y avoir effectué cinq passages en tant que joueur ou entraîneur. Lors de la présentation de Der Zakarian, Laurent Nicollin a confirmé : «» En avril 2016 déjà, Louis Nicollin avait admis sur France Bleu Loire Océan avoir opté pour l’ancien Nantais en remplacement de Rolland Courbis ... qui avait finalement quitté le navire avant la fin de son contrat : «Alors, pourquoi vouloir absolument ramener les fesses de Michel sur le banc héraultais ? Tout simplement parce que le bonhomme est un habitué des lieux. Joueur de Montpellier entre 1988 et 1997, puis entraîneur des réserves (équipe C de 1998 à 1999, équipe B de 1999 à 2000 et de 2001 à 2006), Der Zak’ présente la gueule parfaite pour le poste. «, reprend Nouzaret.» Face à la presse, Laurent Nicollin et le technicien n’ont pas dit autre chose, le premier déclarant que sa recrue portait «» car il avait «» , le second assurant connaître «» et affirmant que connaître les personnes permettait d' «» .Loulou Nicollin a effectivement beaucoup fonctionné avec des anciens. En décembre 2015, toujours pour anticiper la succession de Courbis, le président allait dans ce sens sur RMC : «. » Okay, mais est-ce que les précédentes expériences sur le banc des équipes montpelliéraines inférieures de Der Zakarian ont engendré de bons résultats ? Là n’est pas la question pour Nouzaret : «» À voir maintenant si le Franco-Arménien peut résister sur la durée au terrible Loulou. Une marche plus élevée que celle de Waldemar Kita.