Montpellier jouera avec des maillots floqués « Loulou »

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les hommages en l'honneur de l'immense Louis Nicollin , parti le 29 juin après un arrêt cardiaque, se suivent et se ressemblent à Montpellier .Alors que le compte twitter du MHSC arbore un écusson noir depuis la disparition de son président fondateur, et que les 22 acteurs ont porté des maillots griffés «» lors d'un match amical contre Lyon, le club héraultais vient de fusionner ces deux gestes en un seul.Pour le match contre Caen prévu samedi soir à la Mosson, les joueurs de la Paillade étrenneront des maillots noirs spéciaux, avec un flocage commun à tous les joueurs : «» . Une initiative comparable à celle du Stade de Reims après le décès de Raymond Kopa . Un beau geste qui plaira forcément au passionné de maillot qu'était Louis Nicollin , d'autant que l'inscription «» restera sur les maillots du MHSC toute la saison.Une pièce unique de plus pour la collection de Loulou.