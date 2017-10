Montpellier inarrêtable face à Guingamp

MA

» pour Casimir Ninga . Un an après sa grave blessure au genou, le Montpelliérain retrouve le chemin des filets, le sourire et offre une place en huitième de finale à son équipe.Avant ça, Montpellier a dominé des Guingampais pas dans le coup du tout. Dès la vingtième minute, Souleymane Camara ouvre le score sur un corner obtenu après une belle frappe tendue de Sambia. Seul au monde, comme Corneille à son époque, l’attaquant n’a plus qu’à s’élever dans les airs pour boxer la balle de la tête, et tromper Petrić. En réponse, les Bretons manquent d’égaliser à la suite d’une erreur du jeune gardien héraultais. Dimitry Bertaud se troue sur sa sortie aérienne, mais ni Abdoul Camara , ni Diallo n’en profitent. Ce sont plutôt les joueurs de Michel Der Zakarian qui sont plus proches du 2-0 que ceux d’Antoine Kombouaré de l’égalisation.Le match commence réellement pour l’En Avant au retour des vestiaires. Diallo tente d’imiter le buteur montpelliérain et s’élève à son tour dans les airs sur corner, mais Bertaud veille au grain (56). Et c’est finalement Montpellier qui double la mise par Casimir Ninga , qui choisit de conclure son contre d’un plat du pied sécurité (71). Kévin Bérigaud gâche ensuite par deux fois en moins de quinze secondes la balle du KO, avant que les Bretons ne poussent par Jimmy Briand (79) et Sloan Privat (84). Mais rien n’y fait, le réveil arrive trop tard pour Guingamp Montpellier continue sur sa lancée et peut savourer.