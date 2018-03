Montpellier craque en seconde période

Montpellier (4-4-2) : Murphy- Torrent, Dekker, Sembrant, Karachaoui- Cayman (Gauvin 89e), Torrecilla, Toletti, Veje (Leger 80e)- Jakobsson, Tonazzi (Blackstenius 64e). Entraîneur : Jean-Louis Saez

Chelsea (3-4-2-1) : Lindahl- Bright, Mjelde, Eriksson- Blundell, Chapman, Ji, Thorisdottir- Spence (Cuthbert 72e)- Kirby (Rafferty 87e), Bachmann (Aluko 81e). Entraîneur : Emma Hayes

Il faudra faire un exploit en Angleterre.L’odeur de la Ligue des Champions est de retour à la Mosson. Mais ce ne sont pas les joueurs de Michel Der Zakarian qui affrontent Chelsea ce soir en terre héraultaise. Ce sont bien les féminines qui rencontrent l’ogre anglais, leader de son championnat avec aucune défaite, en quart de finale aller de la Women’s Champion’League. Emmenés par son armada d’internationales, ce sont les londoniennes qui ont fait le bon coup à la Mosson. Grâce à un but de Ji So-Yun en début de seconde période et un coup de tête d’Erin Cuthbert, les filles d’Emma Hayes ont pris une option pour les demi-finales.Mise à mal par le système montpelliérain qui maitrise bien le ballon et le récupère vite, les Anglaises subissent d’entrée de jeu. Torecilla trouve même le poteau de Lindahl suite à un centre de Tonazzi. Les Héraultaises sont dans le match et cela se ressent sur le terrain. Il faut attendre la 13e minute pour voir une occasion des joueuses de Chelsea. Mais sans une belle parade de Murphy, cinq minutes plus tard, les Anglaises auraient pu ouvrir le score par l’intermédiaire de Bachmann. Les coéquipières de la muraille Bright sont dangereuses à chaque incursion dans le camp Montpelliérain. Physiquement empruntées, les filles de Jean-Louis Saez multiplient les fautes, sans rompre. L’essentiel est préservé. À noter l’incroyable débauche d’énergie de Karchaoui sur son côté gauche. Histoire de montrer à Corinne Diacre, présente dans les tribunes, qu’elle en a sous la pédale ?Mais dès le retour des vestiaires, les Anglaises jettent un froid dans la Mosson. Suite à une perte de balle au milieu de terrain, Kirby en profite pour lancer Ji qui ajuste Murphy d’un plat du pied cérébral (49e, 0-1). Un coup dur pour Montpellier. Mais le MHSC n’abdique pas et Jakobsson sonne la charge sans parvenir à tromper Lindahl. La tendance s’inverse et ce sont les Montpelliéraines qui reculent face à la pression anglaise. Bachmann trouve le poteau (59e) avant que Veje ne croise aussi le fer de la gardienne suédoise de Chelsea (68e). Le deuxième pour les Héraultaises ce soir. Mais toujours aucun but. Alors que Cuthbert, à peine entrée en jeu, place une tête imparable et met Montpellier K.O debout (77e, 0-2).Les filles de Jean-Louis Saez vont devoir faire un exploit au Cherry Red Records Stadium le 28 mars prochain, si elles veulent rejoindre les demi-finales de la compétition. Un dernier carré qui n’a plus été atteint depuis 2006.