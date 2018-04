Montpellier bétonne le Vélodrome

Quelques heures après la brillante victoire de l'OL à Metz, l'OM a été attrapé à la gorge par Montpellier dimanche soir (0-0). Ou comment se faire dégager du podium.

Le roc Mukiele

Opération sandwich

Marseille (4-2-3-1) : Pelé – Sakai, Luiz Gustavo, Kamara, Amavi – Lopez, Sanson (Njie, 82e) – Sarr, Payet (Anguissa, 64e), Ocampos – Germain (Mitroglou, 59e). Entraîneur : Rudi Garcia.



Montpellier (5-4-1) : Lecomte – Aguilar, Mukiele, Hilton, Congré, Roussillon (Pedro Mendes, 82e) – Ikoné (Mbenza, 72e), Skhiri, Lasne, Sambia – Sio (Camara, 84e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Au moins, on ne pourra pas reprocher à ces mecs de se planquer. Une semaine après avoir annoncé que son équipe avait «» en allant s’imposer à D’Ornano, Michel Der Zakarian est venu à Marseille , dimanche soir, avec un rêve : réussir un nouveau gros coup, après les nuls ramenés de Lyon et Monaco , et pourquoi pas gratter pour trouver des points dans le coin. Alors, le druide d’Erevan a posé sur le Vélodrome ses ingrédients : une défense à cinq, un onze inchangé par rapport à celui vainqueur à Caen et un Sio envoyé en solitaire face à l’arrière-garde de l’OM. Et, parce qu’il ne faut plus être surpris, le plan a une nouvelle fois marché : voilà Marseille rattrapé par le col et Lyon debout sur le podium. Drôle de dimanche soir.Drôle car longtemps, l’OM a semblé être capable de remettre la gomme trois jours après une défaite difficile à avaler du côté de Leipzig (1-0) en quarts de finale aller de la Ligue Europa. La preuve : au quart d’heure de jeu, le 4-2-3-1 de Garcia, où Luiz Gustavo et Boubacar Kamara , encore très solide, avaient été réinstallés comme suppléants de la paire Rolando -Rami, a affiché plus de 85% de possession de balle face à des Montpelliérains incapables d’enchaîner deux passes. Mieux : d’entrée, au bout d’un bon travail de Payet et Sarr, Morgan Sanson s’est retrouvé avec une balle de 1-0 dans le canon, mais n’a pas été capable de cadrer. Une finition imitée par Bouna Sarr six minutes plus tard. Pour la première mi-temps de l’OM, c’est tout ce qu’on a vu, Montpellier se réveillant progressivement, Mukiele, encore une fois hyper intéressant, resserrant son marquage sur Ocampos et l'ambiance du Vélodrome ne poussant pas au dépassement de soi, Adil Rami profitant de la soirée pour s’enfiler quelques petits fours en loge avec C.J. Parker. Mais le MHSC a-t-il au moins tenté de sortir un peu de son camp ? Oui, ce serait mal le connaître, alors Junior Sambia a allumé Yohann Pelé à la 21minute de jeu et a permis au gardien marseillais de décrocher son étiquette d’homme aux cinq buts encaissés sur les cinq derniers tirs cadrés concédés. Sio, lui, s’est pris pour Steve Marlet dans les arrêts de jeu de la première période. Sans succès.Reste que cet OM a un orgueil et la sacoche balancée en tribunes par Maxime Lopez au moment de rentrer aux vestiaires l’a bien raconté : un onze qui affiche de telles promesses ne peut se permettre de se faire prendre deux fois de suite à domicile en Ligue 1. On a alors vu, en seconde période, la bande de Garcia se rebeller (un peu) et tenter (plus qu’en première), Ocampos mélangeant encore l’efficace et le n’importe quoi, Morgan Sanson trouvant le poteau sur un superbe enchaînement consécutif à une merveille d’ouverture de Payet, et Amavi s’essayant lui aussi au lâcher de pralines à l’heure de jeu face à Lecomte. Face au casse-tête, Rudi Garcia a alors sorti la carte Mitroglou, mais le Grec a, comme Germain, surtout fini en sandwich. Sauf à une reprise : parfaitement lancé par Sarr à 25 minutes de la fin, Mitrogoal a décollé pour reprendre le centre du bout du pied, mais Benjamin Lecomte a sorti le grand jeu. Dans la foulée, Kamara a tenté une tête, Gustavo un coup franc et Lopez une cartouche lointaine, en vain. Mais on a surtout vu Hilton découper Mitroglou dans la surface et l'adjudant Lesage bizarrement ne pas broncher. Voilà comment l'OM est tombé dans la trappe montpelliéraine et pour la première fois depuis octobre 2016, le Vélodrome a vu son tableau figé. Joli coup, même si Camara a eu une cartouche de hold-up sur la dernière respiration.