Montoya débarque à Sévile

Le FC Séville continue tranquillement son petit marché hivernal. Après avoir déjà accueilli Clément Lenglet et Stevan Jovetic en ce début d'année, le club sévillan vient d'officialiser la venue du milieu de terrain argentin, Walter Montoya.Le joueur de 23 ans, qui évoluait jusque là avec Rosario Central, s'est engagé pour une durée de quatre ans et demi avec le club andalou. Soit jusqu'en 2021.De quoi pouvoir jouer encore plus solidement des coudes avec le Real et le Barça