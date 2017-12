Montella retrouve un banc au FC Séville

68

AC

Les fêtes sont belles pour Montella.Éjecté de l' AC Milan pour ses résultats décevants, l'anciende l' AS Roma a déjà retrouvé un banc et pas l'un des moins prestigieux. Le technicien transalpin s'est engagé avec le FC Séville , 5de Liga, jusqu'en juin 2019 en remplacement d' Eduardo Berizzo , viré la semaine dernière malgré le classement honorable d'une équipe andalouse qui affrontera Manchester United en 8de finale de Ligue des champions.Montella récupère une équipe andalouse toujours qualifiée en Ligue des champions et à seulement cinq points du podium.Le FC Séville Laurent Blanc vaut mieux que ça, voyons.