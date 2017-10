Montella est maudit face à la Roma

AS Roma

Toujours dur de recroiser une ex.Surtout quand on s'appelle Vincenzo Montella et qu'on a vécu dix années de passion intense sous le maillot de la Roma.Du coup, lemilanais a comme un blocage à chaque fois qu'il affronte lesdepuis qu'il officie comme entraineur. Ce dimanche, il s'est une nouvelle fois incliné face à son club de cœur, alors que le Milan AC a concédé une défaite deux à zéro sur sa pelouse, à San Siro.En douze confrontation face à la Louve, que ce soit sur le banc de Catane, de la Fiorentina , de la Samp ou du Milan, Montella n'a jamais remporté le moindre match. Et accuse un bilan catastrophique de neuf défaites pour trois nuls.Vincenzo confirme sans doute l'adage: «» Pas sur que la direction du Milan soit en revanche aussi sentimentale au moment de le confirmer sur le banc du, alors que Milan voit s'éloigner les premières places de la Serie A.