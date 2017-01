Montanier viré par Nottingham

0

Nouvelle désillusion concernant les coach français en Angleterre Philippe Montanier , qui avait rejoint Nottingham Forest durant l'été 2015, a été remercié par son club après un match nul sans but à Birmingham samedi. Vingtième sur 24, l'équipe anglaise n'avançait pas avec l'ancien gardien de but reconverti entraîneur. Après son passage contrasté à Rennes , Montanier essuie donc un nouvel échec, lui qui a réussi à Boulogne et Valenciennes mais qui a préféré quitté l'aventure Real Sociedad en 2013 alors qu'il avait qualifié sapour les tours préliminaires de ligue des champions. Avec Nottingham, le technicien aura gagné sept fois en championnat pour treize défaites et six nuls.Chers clubs de Ligue 1, Philippe est sur le marché.