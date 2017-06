Mondial U20 : bagarre Uruguay-Venezuela à l'hôtel

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Comment on diten Espagnol ?Jeudi dernier, le Venezuela avait battu aux tirs au but les Uruguayens, en demi-finale de la Coupe du Monde U20. Et malheureusement, les deux formations, qui ne peuvent pas se supporter, logent au même hôtel à Suwon ( Corée du Sud ), et ne peuvent pas se supporter. Comme en témoigne la bagarre qui a éclaté ce samedi dans le hall de l'établissement.Les échauffourées ont commencé à 21 heures par des insultes, puis se sont terminées en coups de poing, rapporte. Une bataille enragée entre les deux délégations donc, mais qui a été stoppée par la police coréenne, arrivée dix minutes après le début de la bagarre. Sinon, l' Uruguay affrontera l' Italie pour la troisième place ce dimanche, les Vénézuéliens eux, joueront une finale face aux Anglais le même jour.On saura dans environ 24 heures si cea été efficace.