Mondial 2030 : la candidature Argentine-Uruguay parasitée par le Paraguay

Un génie, deux associés, une cloche.Tout semblait sourire aux grands rivaux de la finale 1930, lorsque Gustavo Santos, le ministre du Tourisme argentin, annonçait hier que «» . Il avait rapidement ajouté, devant les journalistes espagnols de l’ambassade d’ Argentine à Madrid, l’incruste du parent pauvre, le Paraguay . «Il faut toujours un larron un peu naze et pataud dans une bande, le Paraguay fait partie de ceux-là. Incapables de gérer sa candidature, le Paraguay et son président Horacio Cartes jouent lesen passant au-dessus des lois. L’annonce des candidatures pour organiser un Mondial ne peut se faire que par l’intermédiaire de présidents d’associations et fédérations de football nationales, selon les règles de la CONMEBOL, la confédération de football de l’Amérique du Sud. Or, le président de l’APF (Asociacion Paraguaya de Futbol), Robert Harrison, est ignoré par Cartes, qui privilégie le soutien total de Alejandro Domínguez , le directeur permanent de la CONMEBOL. Alors que cette dernière a pour devoir de rester neutre. Un joli bordel.» , a réagi Wilmar Valdez, le président de l’AUF (Asociación Uruguaya de Futbol) pour ABC.Ça sent la poudre chez les