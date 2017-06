Mondial 2030 : l'UEFA pousse l'Angleterre à se présenter

AH

Candidature spontanée.Russie 2018. Qatar 2022. Amérique du Nord 2026 ? L'UEFA veut ramener la coupe du monde 2030 en Europe, et pour cela, son président slovaque Aleksander Ceferin a été on ne peut plus clair au micro de lace week-end : «Un choix résolument porté vers l'Angleterre, que Ceferin drague ouvertement : «» Apparemment, la décision n'est pas seulement la leur.Jusque-là, l'Angleterre n'a accueilli qu'une Coupe du monde en 1966, et un Euro en 1996. Mais, en 2020, Wembley accueillera les demi-finales et la finale de l'Euro 2020 disputé sur tout le continent. Répétition générale ?À 114 ans, la reine Elizabeth pourra remettre sa deuxième coupe du monde après celle de 1966.