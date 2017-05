Mondial 2026 : la triple candidature nord-américaine se concrétise

2

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Qui dit Mondial XXL, dit candidature XXL.Interrogé par le Victor Montagliani s'est montré très positif quant à la candidature commune du Canada , des États-Unis et du Mexique pour le Mondial 2026, le premier à accueillir quarante-huit équipes. Pour le président de la CONCACAF, qui réunit les nations d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et de la Caraïbe, le dossier des trois pays devrait être déposé cette année.Encore à l'état embryonnaire, la candidature américaine est pourtant d'ores et déjà donnée favorite au nom du principe implicite de la rotation du lieu d'organisation du tournoi qui ne peut être organisé sur le même continent deux éditions d'affilée. Quant à la seule épine dans le pied de ce dossier – comprenez, le mur entre les États-Unis et le Mexique voulu par Donald Trump –, elle n'entrerait pas en ligne de compte selon Montagliani : «Ce qui est sûr, c'est que vu la taille des trois territoires réunis, les participants ne manqueront pas d'espace.