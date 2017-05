Mondial 2026 : Candidature commune Canada, États-Unis, Mexique

79

Les éliminatoires de la zone CONCACAF vont être relevées.Les États-Unis, le Mexique et le Canada ont annoncé ce lundi à New York leur candidature commune à l'organisation de la Coupe du monde 2026. «» , a déclaré lors d’une conférence de presse Sunil Gulati, le président de la Fédération américaine, en présence de ses homologues canadien, Victor Montagliani, et mexicain, Decio de Maria.Si en 2002, la Corée du Sud et le Japon avaient accueilli conjointement la Coupe du monde, c'est la première fois que trois pays se portent candidats à l'organisation de cette compétition. «» , a ajouté Sunil Gulati. La désignation du ou des pays hôte(s) se fera en 2020. Pour le moment, aucune autre candidature n'est officiellement déclarée et la triplette nord-américaine fait figure de grande favorite.Pour le président de la Fédération américaine, cette candidature «» .Et sinon, Donald, cette histoire de mur, ça tient toujours ?