Mondial 2022 : Le Qatar présente le premier stade démontable

Qatar 2022's Ras Abu Aboud Stadium to be first fully demountable #WorldCup stadiumMore https://t.co/GNQHPzN80t pic.twitter.com/41dwgQdp9C — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 26 novembre 2017

Quand le Qatar joue au Lego pour construire ses stades.En matière de football, la Coupe du monde dans l'émirat risque d'être l'une des plus grandes bizarreries de ce siècle. Compétition jouée en hiver, stade climatisé et maintenant stade démontable. Construit près du port de Doha, le Ras Abu Aboud Stadium sera transportable et réutilisable grâce à des containers et des matériaux recyclables. Attendue pour 2020, soit deux ans avant la compétition, l’enceinte pourra accueillir 40 000 spectateurs et a déjà été dévoilée en images de synthèse par la FIFA.» , s’est enthousiasmé la FIFA.Une innovation quelque peu gâchée par de nouvelles révélations de corruption autour de l'attribution du mondial au Qatar.