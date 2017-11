Mondial 2022 : Le Qatar fixe un salaire minimum pour les travailleurs immigrés

AG

Le Qatar est prêt à tout pour organiser le mondial.Ce jeudi, l'émirat du Moyen-Orient a annoncé l'introduction d'un salaire minimum à hauteur de 750 riyals par mois pour les travailleurs étrangers. Cette rémunération équivalente à 166 euros est «» et n'inclut pas le logement, la nourriture et les soins qui sont à la charge des employeurs, selon le ministre du Travail Issa al-Nouaïmi.Cette mesure fait suite à la décision de l'Organisation internationale du travail de clore la plainte visant le pays hôte de la coupe du monde 2022 et les conditions de travail de ses migrants. Le ministre du travail a également précisé qu'une augmentation de ce salaire est actuellement à l'étude.Après l'Arabie Saoudite qui rentre dans la commission de la femme à l'ONU, le Qatar va-t-il devenir le nouveau pays des Droits de l'Homme ?