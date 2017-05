Mondial 2018 : Les Russes rassurent sur les hooligans

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Des hooligans en Russie ? N'importe quoi.Si une Coupe du Monde est toujours difficile à organiser, elle l'est d'autant plus lorsqu'il y a des problèmes de hooliganisme. Mais pas pour les Russes visiblement. À un an du Mondial en Russie, les organisateurs de la compétition ont tenu à rassurer les gens sur de possibles débordements.En effet, pour les organisateurs du Mondial, les hooligans ne représentent pas un réel danger : «» a assuré Alexander Djordjadze, le vice-président du comité d'organisation du Mondial 2018.Effectivement, lors de l'Euro 2016, il n'y avait eu absolument aucun problème avec les hooligans russes.