Mondial 2018 : Le Danemark veut récupérer l'hôtel des Italiens

Ne jamais crier victoire trop vite.Les Italiens s'attendaient vraiment à participer au Mondial russe. Pour cause, la délégation de laavait même déjà réservé un hôtel pour la compétition. Manque de pot, les Italiens ont échoué à leur tâche en barrage face à la Suède et ne feront pas partie du voyage en Russie . Une nouvelle qui enchante la délégation danoise, qualifiée pour la Coupe du monde, et qui n'a pas encore trouvé son logement.Dans un entretien accordé à la chaîne Sport TV2, le boss de la Fédération danoise Claus Bretton-Meyer a confié qu'il allait faire tout ce qu'il pouvait pour reprendre la réservation de Buffon et compagnie. «» , a déclaré Bretton-Meyer.