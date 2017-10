Mondial 2018 : la mise en place de la VAR remise en cause

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’arbitrage vidéo, très critiqué actuellement, pourrait ne pas être mis en place dès le Mondial 2018, comme souhaité par la FIFA initialement. Le Board, soit l’ensemble des fédérations britanniques et la FIFA, penserait ainsi à mettre en place une série de testspour juger de l’efficacité de la VAR., explique un porte-parole de l’International Board, dans des propos relayés parLa décision finale reste toutefois entre les mains de la FIFA et de son président Gianni Infantino, très favorable à sa systématisation. Pour rappel, la VAR est déjà mise en place en Serie A et en Bundesliga, notamment.