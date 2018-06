C’est quoi un mois dans une vie ?

Entre deux Coupe du monde, le temps s'étire et laisse en suspension les vérités et les questions héritées du tournoi précédent. Une attente interminable qui prend fin ce jeudi à Moscou, avec l’ouverture de la XXIe Coupe du monde. Et L’histoire peut enfin se remettre en marche.

Quatre ans. Ou plus exactement quarante-sept mois. Soit le temps qui s’est écoulé depuis d’une, qui est repartie du Brésil avec un trophée sous le bras, laissant traîner au passage au moins sept fantômes dans les nuits des ses hôtes. Depuis, les coeurs ont pu être cicatrisés ou retrouver un rythme un peu plus paisible, malgré les quelques palpitations des compétitions domestiques et continentales. Mais cette respiration entre deux Coupes du monde a laissé en apnée plusieurs sélections et les supporters. Et si les Italiens, les Hollandais ou encore les Chiliens devront passer leur tour, ceux qui y seront n'attendent que d'y replonger. Pouvoir hurler, se rassembler autour d'un exploit, pleurer, retrouver son lustre d'antan, débattre, assurer l'essentiel, prouver sa supériorité, réveiller de vieux antagonismes, fantasmer sur une épopée, rien que sauver l'honneur. Ou peut-être tout ça à la fois.C’est donc en Russie , pays-continent qui divise autant qu’il intrigue, que débutera un nouveau cycle, puisque c’est sur une mesure temporelle de quatre ans que se fragmente l’histoire du foot. À l’Est, les cartes seront rebattues, les logiciels remis à jour, les références de demain à définir, les nouveaux équilibres se dessineront et les tendances se façonneront. De la même manière que le Mondial 2010 en Afrique du Sud avait consacré le modèle espagnol teinté de la philosophie barcelonaise — fulgurant par sa faculté à imposer un nouveau style à l’échelle internationale, avec la possession comme le mot-clé de chaque succès —, celui de 2014 et l' Allemagne ont ouvert la brèche à un style efficace, vertical et pragmatique dans lequel s'est notamment engouffré le Real Madrid . Reste à savoir ce que nous réservera le cru 2018, s’il pourra être un indicateur fiable de ce qui nous attendra lors du prochain quadriennat. Ce sont les partitions que les vainqueurs ont écrites qui seront ensuite reprises par tous les orchestres de village. Et si ce sont les Bleus de Didier Deschamps qui pourront être en mesure d'imposer le tempo, ce sera encore plus jouissif.Mais plus qu'une dégustation de ce qui sera plus tard le plat de résistance, ces trente-et-un prochains jours ont ça d'excitants qu’ils seront autant deà avaler d'un trait. Qu’y a-t-il à la carte ? La touche sucrée d’un Brésil qui devra retrouver sa teneur, l’âpreté d’une Allemagne sûre de sa force, le côté doux-amer de l’ Espagne , l’arôme houblonné des Belges ou malté des Anglais, l’acidité argentine, les textures liquoreuses des Croates et des Colombiens, l’effetdes Islandais ou les épices des outsiders sénégalais, marocains ou encore péruviens, tout en espérant que la France puisse être la plus enivrante. Et de la même manière que face à nos excès, nos colères ou nos euphories il ne faudra surtout pas nous répondre «» , il faudra comprendre que ce qui arrive restera forcément comme un moment à la fois si court et si intense. Car un mois comme celui-ci sera tout sauf rien dans une vie.