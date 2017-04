Monchi officiellement à la Roma

0

FC

Il ne manquait plus qu'un coup de crayon et le petit tweet l'accompagnant.Après avoir officialisé son départ du FC Séville Monchi a signé en faveur de la Roma. Le nouveau directeur sportif du club italien est désormais engagé pour quatre années (plus une en option) avec la Louve. Cela faisait 17 ans que l'ancien gardien de but travaillait pour Séville, où Oscar Arias a pris sa place. Autant dire que son absence risque de se faire sentir en Liga.La question est maintenant de savoir quel joueur il a caché dans ses valises.