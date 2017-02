Monaco y croit malgré le péno raté

0

FC

Huit buts marqués pendant la rencontre par les deux équipes (un record pour un match aller de C1 durant la phase à élimination directe) et cinq encaissés pour Monaco (une première pour le club de la Principauté en ligue des champions) : voilà les chiffres à retenir du Manchester City Monaco totalement fou (5-3).Mais malgré la défaite, les joueurs de l'équipe princière croit dur comme fer à une qualification. À l'image d' Andrea Raggi . «» , a déclaré l'Italien face à la presse, alors que Leonardo Jardim s'est réjouit du spectacle proposé en conférence de presse, tout en regrettant le penalty raté de Radamel Falcao : «pour Vadim Vasilyev, «» de ses joueurs : «Sur beIN Sport, Bernardo Silva a également mis en avant les chances de passer ce tour : «» Et Pep Guardiola dans tout ça ? L'entraîneur catalan a de son côté parlé de «» .Et les erreurs monumentales en défense, on en parle ?