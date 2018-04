Monaco veut s'offrir Maurizio Sarri

28

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sarri va-t-il passer du San Paolo au stade Louis-II ?Pour tourner la page Leonardo Jardim , en poste depuis 2014 sur le banc du Rocher, l'AS Monaco a coché le nom de Maurizio Sarri selon le. Le quotidien transalpin explique que le club monégasque offre deux à trois ans de contrat et un salaire de six millions d'euros par an au Napolitain.Une information qui sort alors que des discussions ont été engagées entre Sarri et le Napoli pour une prolongation de contrat, le sien ne courant que jusqu'en 2020 et disposant d'une faible clause libératoire de 8 millions d'euros. Leprécise que le coach italien n'a pour le moment pas donné suite à cette offre, lui qui souhaite se concentrer sur la course au titre.Rumeur suivante, s'il vous plaît.