Monaco va très bien, merci

Kylian Mbappé n’a pas bougé du banc de touche, mais Monaco n’a pas eu besoin de lui pour corriger Dijon (4-1) dans un parc des Sports vite calmé par l’efficacité de Radamel Facao, auteur d’un triplé. Le champion de France en titre, comme Lyon, Marseille et Saint-Étienne, effectue un début de saison impeccable. Le DFCO, quant à lui, est dernier.



112

Falcao régale

Quatre buts, trois coups de pied arrêtés

Il paraît que Mbappé et Fabinho vont rejoindre à un moment ou à un autre le Paris-SG et que Thomas Lemar intéresse toujours au plus haut point Arsenal et le FC Barcelone . Il paraît aussi que Monaco serait forcément secoué par ces rumeurs qui entourent l’avenir de certains de ses meilleurs joueurs. Si c’est le cas, cela ne saute pas aux yeux. Huit jours après avoir dominé Toulouse (3-2), en n’oubliant pas d’inscrire ses trois buts réglementaires, l’ ASM a repris ses habitudes dimanche après-midi à Dijon (4-1).En ce dimanche doux et légèrement ensoleillé, Monaco a rapidement tué le suspense, alors que Kylian Mbappé venait à peine de poser ses fesses sur le banc. Un corner de Lemar, un coup de tronche de Glik et ce bon vieux Falcao, déjà buteur face au TFC , qui est là, fidèle au poste, pour dévier intelligemment le ballon entre Reynet et son poteau droit. Dijon a du mal sur les coups de pied arrêtés, et plus particulièrement les corners ? Les visiteurs du jour l’ont vite pigé et alors que la demi-heure de jeu s’annonce à peine, Moutinho dépose le ballon un peu derrière Jemerson , lequel, entre deux défenseurs dijonnais qui ne s’y attendaient pas, ose un retourné à faire pâlir d’envie un buteur confirmé. Douché, le parc des Sports sait déjà que l’après-midi ne se terminera pas bien, et après le geste plein d’audace du brésilien, Falcao le régale en trompant Reynet d’une magnifique frappe enroulée très légèrement déviée par Yambéré. Rapide, sec, brutal.À ce moment précis, tout le monde se demande si Monaco ne va pas infliger au DFCO une raclée comparable à celle encaissée par Metz à Saint-Symphorien la saison dernière (0-7). Une joli but de Wesley Saïd – enchaînement contrôle et petit extérieur pour tromper un Subašić venu à sa rencontre – vient redonner un peu d’espoir au DFCO , beaucoup trop handicapé par les blessures d’Abeid, Tavares, Lautoa ou Jeannot. Mais même si l’idée de revenir au score a pu effleurer l’esprit des Bourguignons, elle n’a pas survécu à l’efficacité de Falcao. Le scénario, déjà fatal au DFCO à deux reprises en première période, va se répéter à la cinquantième minute. Un corner de Lemar, une tête puissante de Falcao, et Reynet s’incline pour la quatrième fois du jour et la septième depuis le début de la saison. Cela donnera quelques idées à Olivier Dall’Oglio pour alimenter les conversations matinales autour de la machine à café avant le déplacement à Rennes , samedi prochain. Falcao, lui, est sorti à dix minutes de la fin sous les applaudissements de ses supporters, mais aussi de ceux du DFCO . La rançon des artistes.