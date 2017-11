Monaco trop juste pour la victoire

Si Monaco a ouvert le score juste avant la mi-temps, le Rocher était trop friable pour obtenir mieux qu'un match nul à Beşiktaş (1-1). Un résultat qui ne fait pas ses affaires, puisque la Principauté reste dernière de son groupe. Et ses chances de qualification demeurent infimes.

Pas de Falcao, pas de Sidibé... et plus de Lemar

Les trois points sont trop loin

Beşiktaş (4-2-3-1) : Fabri – Adriano, Gönül, Pepe, Tošić (Medel, 68e) – Hutchinson (Talisca, 82e), Arslan (Mitrović, 74e) – Babel, Özyakup, Quaresma – Tosun

Monaco (4-2-3-1) : Subašić – Raggi, Glik, Jemerson, Jorge – Moutinho, Fabinho – Lopes (Diakhaby, 85e), Tielemans (Carillo, 73e), Lemar (Jovetić, 25e) – Baldé

Dix minutes à peine. Voici le temps durant lequel Monaco a mené au score sur le terrain de Beşiktaş. Sachant qu'ils n'avaient remporté qu'un seul de leurs six derniers déplacements en Ligue des champions, et que les Aigles noirs n'avaient jamais perdu à domicile contre un club français en compétition européenne, les hommes de Leonardo Jardim étaient bien conscients que la mission serait plus que difficile. Mais ils y ont cru. Leurs supporters aussi, juste avant la mi-temps, quand Rony Lopes a ouvert le score pour son premier but en C1. Oui, mais voilà : cette saison, l'ASM est trop limitée (que ce soit défensivement ou offensivement) pour remporter ce genre de partie. Elle a donc concédé très rapidement l'égalisation et échoué à reprendre les devants. Toujours dernière de son groupe, elle semble très mal placée pour se qualifier en huitième de finale à deux journées de la fin de la phase de groupes.Avec son nouveau 4-2-3-1, qui force Tielemans à s'adapter à un inédit poste de numéro dix, mais sans Falcao ni Sidibé, Monaco flippe. C'est que le Beşiktaş de Pepe fait peur. Surtout depuis le match aller (1-2 en Principauté). Alors, l'ASM démarre timidement, à l'image de Lemar victime d'un petit pont signé Quaresma, toujours agréable à contempler. Et quand le Rocher se rebelle, il voit son international français se faire physiquement maltraiter et sortir sur blessure. La première action chaude est tout de même à mettre à son actif, la tête de Tielemans étant sauvéepar Fabri . Reste que la possession du ballon est largement en faveur de l'adversaire. Tout comme ce score qui, malgré une nouvelle occasion de Lopes et une bonne partition de Fabinho , demeure bloqué à 0-0, les Rouge et Blanc étant derniers du groupe avec un minuscule point.Mais enterrer ce Monaco un peu pâle serait une grosse erreur. La preuve : pendant que Glik fait proprement le ménage derrière, Lopes justifie son bon état de forme par un enroulé du gauche qui finit au fond des filets. Un but qui redonne totalement espoir en une éventuelle qualification. Pas du goût des Turcs, qui répondent juste après la mi-temps par un penalty parfait de Tosun à la suite d'une faute de Jorge sur un crochet de l'inévitable Quaresma. Dommage, comme cette perte de balle de Tielemans qui amène à l'égalisation.De nouveau en confiance, Beşiktaş est tout proche de prendre l'avantage quelques minutes plus tard. Le constat est clair : les locaux ont largement pris l'ascendant sur les visiteurs. Lesquels galèrent pour conserver le cuir et se procurer des situations dangereuses. Hormis une tête de Glik sur corner et une énorme occasion pour Baldé dans les derniers instants, ils n'y arriveront d'ailleurs jamais. La partie s'achève sur ce 1-1 frustrant. Et ce n'est pas bon pour l'ASM.