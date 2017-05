Monaco tape dans le cent

0

30 - @AS_Monaco a marqué lors de ses 30 derniers matches de L1, record sur une saison dans l’élite (avec Marseille en 37/38). Fête. — OptaJean (@OptaJean) 14 mai 2017

FL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans la cour des très grands. Radamel Falcao et Bernardo Silva ont permis à l'AS Monaco de mener 2-0 face au LOSC à la mi-temps, au stade Louis II. Deux buts de plus qui font cent pour la meilleure attaque de Ligue 1.Le club monégasque est seulement le cinquième à atteindre cette barre symbolique dans l'histoire du championnat de France , après Lille en 1948-49 (102 buts), le RC Paris (118 buts) et le Stade de Reims (109 buts) en 1959-60, ainsi que le PSG en 2016-17 (102 buts).Va falloir être costaud pour aller chercher le record absolu du RC Paris. Toujours est-il que cette année-là, le Racing avait terminé seulement troisième derrière le Nîmes Olympique et le champion rémois.