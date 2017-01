Monaco se sort du piège Ajaccio

Lancée par Falcao, la Principauté a finalement eu du mal à sortir Ajaccio, 15e de Ligue 2. Mais la supériorité monégasque a fait la différence et envoie le club princier en seizièmes de finale.

AS Monaco 2-1 AC Ajaccio

Falcao, et ça repart

Le Tigre griffe l'AC Ajaccio ! Gros travail de Mbappé et ouverture du score signée Falcao ! Monaco mène 1-0 dans ce 32e de @coupedefrance pic.twitter.com/0toJdnAUi5 — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 6 janvier 2017

Coupe de France: De la tête, Germain redonne l'avantage à Monaco, une minute après le but ajaccien (2-1, 66e) #ASMACA pic.twitter.com/GZGREG1PGp — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 6 janvier 2017

Rien n'indiquait que son histoire avec la Coupe de France devait reprendre de bonne manière. Alors qu'il s'était blessé gravement il y a trois ans dans cette compétition, qui donnait là un sérieux coup de frein à sa carrière, Radamel Falcao pouvait craindre de rejouer dans cette épreuve. Les dernières rumeurs faisaient même état d'un forfait. Mais le Colombien, désormais définitivement revenu de l'enfer, est un tigre qui a les crocs et qui ne craint plus rien. Alors, ce 32de finale de Coupe de France , il l'a affronté. Et l'a vaincu. D'un très joli but au quart d'heure de jeu, lançant la qualification de son équipe au détriment de l' AC Ajaccio , qui a pourtant joué le coup à fond. Bien sûr, on a eu peur quand on l'a vu grimacer, au sol, juste avant la mi-temps. Mais ce n'était qu'une image trompeuse : Falcao est de retour pour manger 2017, et Monaco avec.Avec une équipe remaniée – Germain sur le banc, Lemar, Bakayoko ou Glik absents –, Monaco compte sur ses pépites Mbappé et Boschilia pour faire respecter la logique. En face se dresse Mandanda, frère de, dont les gants sont rapidement mis à contribution. Les situations dangereuses, nombreuses, apparaissent des deux côtés. Les Corses Madri et Nouri sont pour beaucoup dans ce rythme enlevé. En réponse, les Rouge et Blanc évoluent très haut, afin d'obliger l'adversaire à balancer devant. Évidemment, les locaux tiennent la balle, ce qui ne permet pas pour autant à De Sanctis de se la couler douce. Surtout que sa défense n'est pas des plus rassurantes. Dans ce contexte, quoi de mieux qu'un petit but pour remettre tout le monde en confiance ? En deux temps trois mouvements, les hommes de Jardim s'exécutent, avec un centre en première intention de Mbappé pour le pied de Falcao, lequel ouvre le score pour le 57but des siens cette saison toutes compétitions confondues.Le quinzième pion de Falcao en dix-sept matchs ne décourage pas Ajaccio, qui donne tout malgré ses moyens de Ligue 2. Mais la rapidité et le dynamisme de Mbappé lui font du tort. Tant bien que mal, les visiteurs tiennent le score grâce à Mandanda et ses montants, ce qui leur permet de continuer à espérer. Le favori de la rencontre, qui ne parvient pas à doubler la mise, commence donc à gérer. Avec environ 60 % de possession, rien ne peut leur arriver, se dit-on. Mauvaise idée : Ajaccio en profite et provoque un penalty gentiment accordé que capitaine Cavalli transforme. La réaction de Monaco ne se fait pas attendre : Germain, tout juste entré en jeu, redonne l'avantage à la Principauté une minute après. Cette fois, Falcao et sa bande ne se feront plus reprendre. La revanche du Colombien est achevée.