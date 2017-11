Monaco se mange la porte

Alors qu'elle devait l'emporter pour espérer voir les huitièmes de finale de C1, l'ASM s'est faite désossée par Leipzig, toujours en course pour la qualification. En encaissant deux buts en dix minutes et quatre en une mi-temps sur sa pelouse, le demi-finaliste du dernier exercice ne pouvait prétendre à mieux. Sa dernière place dans le groupe, qui ne lui permet même pas d'être reversé en Europa League, témoigne de sa campagne européenne ratée.

Trois tirs cadrés concédés, quatre buts encaissés

L'espoir pour Leipzig, la porte pour Monaco

Monaco (4-2-3-1) : Subašić - Raggi, Glik, Jemerson, Jorge - Fabinho, Tielemans - Lopes (Ghezzal, 67e), Moutinho (Carillo, 83e), Baldé (Diakhaby, 60e) - Falcao

Leipzig (4-4-2) : Gulácsi - Klostermann, Orbán, Upamecano, Halstenberg - Sabitzer (Demme, 35e), Keita, Kampl, Forsberg (Laimer, 79e) - Poulsen, Werner (Bruma, 58e)

Par Florian Cadu

Il aura fallu neuf minuscules minutes. Pas quinze, même pas dix, mais seulement neuf petites minutes pour que l'AS Monaco zappe ses rêves d'une potentielle qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Un but contre son camp de Jemerson , bim. Un autre dans le même sens de Tim Werner, boom. Le Rocher, déjà fissuré en deux avant même le quart d'heure de jeu, n'a ainsi aucun regret à avoir. Car il a démontré en une poignée de secondes que sa solidité était bien trop frêle pour la C1. Contrairement à la saison dernière, où la Principauté rayonnait sur la scène continentale, il n'y aura donc pas de belle épopée européenne. En encaissant deux pions si tôt (une première dans la compétition pour le club depuis le 17 septembre 1997), mais aussi en évoluant à un niveau décevant chaque milieu de semaine depuis le début de la saison, l' ASM a ditaux soirées étoilées. Monaco a pris la poudre, Monaco est éliminé, Monaco terminera cette phase de poule bon dernier. Sans Europa League pour se consoler.Un peu plus tôt, Beşiktaş avait pourtant fait le taf. En empêchant le FC Porto de prendre trois unités sur leur terrain , les Turcs offrent une chance de qualification désespérée à Monaco . S'ils veulent accrocher une des deux premières positions du groupe, les hommes de Jardim savent ce qu'il leur reste à faire : s'imposer lors des deux dernières journées. D'abord devant Leipzig, donc. Problème : les Allemands sont bien au-dessus. Ou les rouges et blancs sont bien inférieurs, au choix. La preuve avec Jemerson , qui catapulte le ballon dans ses propres cages. Avant de donner un joli cadeau aux adversaires, lesquels en profitent et doublent la mise par Werner. La suite ? Un troisième pion signé Werner sur penalty (provoqué par Falcao), une réduction du score anecdotique du Colombien (bien aidé par l'affreuse sortie de Gulácsi)... et un nouveau caramel de Keita concédé juste après, le futur joueur africain le plus cher de l'histoire se promenant tranquillement dans la surface de réparation.» , disait Subašić avant la rencontre. Avec ce 4-1 en leur défaveur à la mi-temps, les Monégasques ne sont plus forcément du même avis que leur gardien. Surtout que comme le résultat l'indique, les champions de France en titre ne sont pas dans un bon soir. En témoignent ce nombre incalculable de passes ratées. En face, Keita est monstrueux dans l'entrejeu. Dans ce contexte, impossible pour l' ASM d'aller gratter quelque chose, étant donné que même s'approcher de la surface allemande demeure compliqué. Abattu, le demi-finaliste de l'exercice précédent quitte la compétition la tête basse. Son concurrent du soir, à égalité de point avec Porto, peut toujours rallier les huitièmes. Ce n'est logiquement pas le cas de tout le monde.