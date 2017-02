Monaco se fait peur, Sainté et Nancy sortis

Après avoir mené 3-0, Monaco a été poussé en prolongations par un Chambly exceptionnel avant de se qualifier. Sainté s'est fait sortir par Auxerre comme Nancy au CA Bastia pendant que Guingamp a galéré en Vendée. Victoire d'Angers contre Caen, d'Avranches contre Fleury et de Fréjus.

Chambly 4-5 Monaco

Auxerre 3-0 Saint-Étienne

CA Bastia 2-0 Nancy



Angers 3-1 Caen

Fréjus-Saint-Raphaël 1-0 Prix-lès-Mézières

Avranches 1-0 Fleury-Mérogis

Les Herbiers 1-2 Guingamp

Par Florian Cadu

Un scénario FOU !Muni de son équipe B, Monaco galère un peu dans les premières minutes. C'est que Chambly est surmotivé. Logiquement dominés, les pensionnaires de national résistent comme ils peuvent devant Mbappé et consorts. Malheureusement pour eux, le jeune talent fait la différence dans la surface, ce qui profite à Carillo. La mission impossible devient alors irréversible. Surtout qu'on n'arrive pas à convertir les occasions du côté de Chambly. Pour le reste, De Sanctis foire ses relances au pied et Mbappé est un poison. Sur une nouvelle accélération du français, Lemar plante un deuxième pion. Monaco est en quarts après 30 minutes de jeu, croit-on. Mbappé y va ensuite de son petit but. Mais Chambly marque deux fois, enflammant son stade. Et l'égalisation intervient même dans le temps additionnel alors que Raggi est expulsé ! Le miracle ne dure pas, l' ASM inscrivant deux nouveaux pions du match pendant les prolongations. Mais le dernier sera pour Chambly. 5-4, score final., parce que regarder Mbappé jouer est toujours un plaisir. Même sur un terrain pourri. Et parce que Chambly a un cœur gros comme ça.On a d'abord cru que Dabo allait devenir un héros.Finalement, son but a été annulé pour une position de hors-jeu. C'est con, car personne n'arrive à tromper les deux portiers. Pourtant, le spectacle est plutôt agréable et les situations chaudes sont fréquentes. Surtout en faveur des Verts. Pas suffisant pour tuer le suspense face à des Bourguignons solides et organisés. La partie va-t-elle devoir attendre les prolongations pour basculer ? La réponse est oui, Auxerre marquant coup sur coup par Yattara, Tamuzo et Boto dans une défense verte aux abois., Sainté., parce que l' ASSE a pu se reposer en vue du derby.Elle est là, la première surprise.Avec Diarra et Assembe titulaires, Nancy encaisse un but tout moche dès le quart d'heure de jeu. Surtout, Bastia se montre bien supérieur. Bah oui : il est toujours difficile de se déplacer en Corse, que ce soit à Bastia ou à Ajaccio. Reste que les favoris touchent quand même le poteau. Le CAB s'en tape et manque d'élargir la marque par Camara à plusieurs reprises. Chose faite par Pandor en toute fin de rencontre. Chapeau., parce qu'on ne veut pas de problème avec les Corses.Attention d' Angers Face aux Caennais, la rigueur du SCO fait rapidement la différence grâce à un penalty de Mangani. L'adversaire tente bien de réagir, mais c'est beaucoup trop léger. Et l'équipe de Moulin en profite. Assez séduisants, ses joueurs poussent pour doubler le score. Mais aiment bien se mutiler. Thomas envoie donc un ballon dans ses propres cages alors qu'il n'est absolument pas sous pression. Au retour des vestiaires, les débats s'équilibrent, avec une défense à cinq caennaise qui gêne considérablement les locaux. Sauf qu'Angers provoque un nouveau penalty, encore transformé par Mangani. C'en est trop pour Caen , qui laisse tomber et encaisse un troisièmede Capelle., parce que c'est moche de gagner sur deux pénos.Le choc de cette soirée.Trêve de plaisanterie. Comme attendu, c'est Fréjus qui prend les commandes de la partie. Sans parvenir à faire trembler les filets cependant. Habillé de son maillot plus vert que la pelouse, Prix-lès-Mézières y croit plus que jamais. C'est sans compter sur le professionnalisme de Fréjus, qui fait respecter la hiérarchie à la 90e sur un magnifique tir lointain. C'est le football., parce qu'on ne va pas se mentir, on n'a pas beaucoup regardé cette confrontation.Pas le plus beau à regarder, mais pas le moins intéressant.Après son exploit face à Brest au tour précédent, Fleury a pris soin de bien remplir la feuille de match pour se concentrer sur le terrain. Malgré un petit avantage pour Avranches, la défense tient. Jusqu'à la 59e minute et la soudaine frappe de loin de Louiserre, prêté par Le Havre , qui trompe Petit. On s'arrêtera là., parce qu'on aurait aimé que Fleury se fasse éliminer par un gros après avoir sorti une Ligue 2.Pas là pour rigoler, la Vendée.Devant des «» évidemment pleines, le club amateur fait bien plus que de la figuration. Et les Bretons ont du mal à se créer des occasions dangereuses. Petit à petit, les hommes de Kombouaré s'installent cependant dans le camp d'en face, où on subit le siège guingampais et on refuse de balancer des longs ballons malgré la différence de niveau. Si les minutes coulent pour leur plus grand bonheur, les amateurs reculent de plus en plus. Manque un Salibur, en partance vers Hull, pour changer véritablement les choses. C'est même l'qui manque d'ouvrir le score. Hélas pour les Vendéens, Mendy tue momentanément les espoirs des Herbiers en coupant un centre de Deaux. Après avoir digéré psychologiquement, les locaux, à dix, trouvent la force d'égaliser juste avant le coup de sifflet final. Le petit poucet craquera finalement de manière définitive en prolongations. Le bourreau ? Bodmer, la recrue., parce qu'on est ni pour, ni contre la Vendée.