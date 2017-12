Monaco s'en sort face à Rennes

1

Keita, héros malgré lui

Monaco (4-2-3-1) : Subašić – Sidibé, Glik, Jemerson, Kongolo (Ghezzal, 77e) – Moutinho, Fabinho – Baldé (Touré, 83e), Lemar, Lopes (Carrillo, 62e) – Falcao (cap.)



Rennes (4-1-4-1) : Koubek – Traoré, Gnagnon, Mexer, Zeffane (Ndombé, 83e) – Gelin – Bourigeaud, Amalfitano, Léa-Siliki, Hunou – Khazri (cap.)

L'AS Monaco devait confirmer son regain de forme dans ce 4-2-3-1 où Thomas Lemar officie désormais en meneur de jeu, pour le bonheur de nos petits yeux. Et elle a fait le travail, malgré une bonne équipe rennaise. Louis-II retrouvait à cette occasion Sabri Lamouchi, métronome de l' ASM championne en 2000, désormais sur le banc breton et privé de Benjamin André pour cette rencontre.Le match démarre fort avec Keita Baldé, seul aux onze mètres, qui voit sa frappe s'envoler au-dessus des cages de Koubek. Rennes réagit dans la foulée par l'intermédiaire de Khazri, mais le tir du Tunisien est un brin trop croisé. L'emprise est cependant monégasque et elle est concrétisée dès la vingtième minute après une action un peu confuse où les Rennais réclamaient une faute : Rony Lopes s'en moque et expédie une ogive sur le poteau, le ballon revient dans les pieds de Lemar, qui glisse sur le ballon et laisse Falcao trouver les filets d'une frappe à la fois forte et enroulée. Son quinzième but en championnat. L'attaquant colombien n'est d'ailleurs pas loin du doublé quelques minutes plus tard. Monaco mène logiquement à la pause (1-0).À la reprise, les Bretons haussent leur bloc de quelques mètres et se montrent plus agressifs. Les Monégasques gèrent leur match comme des champions rassasiés et sont piégés sur une faute bête de Sidibé, coutumier du fait. Subašić plonge du bon côté, mais Khazri transforme son penalty (1-1). Le moment pour Jardim de repasser en 4-4-2, avec l'entrée de Carrillo. Le club de la Principauté reprend le contrôle du match, mais est tout proche de la catastrophe sur un contre mené par Adrien Hunou , tandis que Koubek sauve les siens par deux fois. Mais il ne peut rien sur la demi-volée de Baldé, jusque-là maladroit, après un bon centre en retrait de Sidibé (2-1). Suffisant pour boucler la phase aller avec un beau total de 41 points : un vrai parcours de dauphin.