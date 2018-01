Monaco rejoint Paris en finale

76

Monaco (4-4-2) : Subašić - Jemerson, Raggi, Glik, Sidibe - Lopes, Fabinho, Moutinho, Boschilia (Baldé, 64e) - Jovetić (Tielemans, 65e), Falcao (Ghezzal, 84e). Entraîneur : Leonardo Jardim.



Montpellier (3-5-2) : Lecomte - Congré, Hilton, Mendes - .Mukiele, Piriz (Ikoné, 65e), Mbenza (Camara, 79e), Skhiri, Aguilar - Sambia, Sio (Ninga, 79e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Indispensable VAR.Décidément, le choix de tester l’arbitrage-vidéo en Coupe de la Ligue a bien été rentabilisé. Après une sortie rugueuse de Benjamin Lecomte dans les pieds de Jovetić (19), M. Delerue consulte le moniteur et décide de ne pas accorder de penalty à l’ ASM . Une décision logique, mais qui n’interrompt pas pour autant la domination monégasque, qui se traduisait quelques minutes plus tôt par une ouverture du score d’un Falcao très en forme, puisque c’est le Colombien qui double la mise un quart d’heure après.Et si le Tigre rugit, il fait aussi rugir les autres. Après un superbe une-deux, Falcao sert Rony Lopes qui crucifie Lecomte à bout portant, mais un autre recours à la VAR annule cette action d’école pour quelques centimètres (65). Côté montpelliérain, on domine, mais avec un manque cruel de réussite, symbolisé notamment par Ruben Aguilar et Giovanni Sio qui se heurtent tantôt à Andrea Raggi , tantôt à Danijel Subašić. Défaite logique pour les Héraultais, qui peuvent cependant remercier la vidéo de ne pas avoir davantage corsé l’addition.