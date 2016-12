Monaco régale, Nantes s'enfonce dans la crise

Si Monaco continue encore et toujours de régaler offensivement cette saison, les Guingampais confirment que cette saison, ils ne joueront pas le maintien. Si le changement d'entraîneur semble avoir fonctionné à Lille, ce n'est visiblement pas le cas à Nantes.

Angers 2-2 Lorient

Bordeaux 0-1 Lille

Guingamp 2-0 Nantes

Metz 1-0 Lyon

Monaco 5-0 Bastia

À la fin d’un match de boxe, si personne ne remporte le combat par KO, le vainqueur est désigné aux points. À Jean-Bouin ce samedi soir, même les arbitres de boxe, pas toujours intègres, auraient galéré à désigner un gagnant dans ce match Sylvain Marveaux d’abord ouvre le score en profitant d’un cafouillage devant la surface angevine (23). Les supporters lorientais ont à peine eu le temps de fêter le but que les Angevins égalisent par l’intermédiaire de Diedhiou sur penalty. En seconde période, c’est Angers cette fois-ci qui prend l’avantage par N'Doye sur la tête (58), avant que Waris égalise après un joli numéro dans la surface (67). Au classement, Lorient reste dernier, mais au vu de ce que les joueurs ont montré cette semaine, ils devraient vite sortir de la zone rouge.Cette fois-ci, pas de «» . Alors que les Girondins de Bordeaux s'étaient fait une spécialité d'égaliser ou de remporter les matchs dans les dernières minutes, les coéquipiers de Diego Rolán n'ont pas réussi à récidiver. Pourtant, à quinze minutes de la fin de la rencontre, l'attaquant uruguayen avait l'égalisation au bout du pied, mais son penalty rebondit sur la transversale. Avant ça, les Lillois avaient dominé outrageusement la première période. Si Jérôme Prior s'est montré impeccable sur Rony Lopes par deux fois (25et 30), il n'a pu faire mieux que repousser la tête de Soumaoro dans les pieds de De Préville (44). L'ancien Rémois confirme sa bonne forme après son but contre Caen mardi. En seconde période, les Bordelais se sont légèrement révoltés et auraient même pu réaliser un petit hold-up si Diego Rolán n'avait pas voulu imiter David Trezeguet En licenciant René Girard cette semaine, le président nantais, Waldemar Kita , s’attendait à voir un autre visage chez ses joueurs. Raté. Les Canaris n’ont pas vu le jour face à des Guingampais très offensifs. Dès les premiers instants de la rencontre, les Bretons assiègent le but de Rémy Riou , et c’est Jimmy Briand qui ouvre logiquement le score de la tête sur un centre de Salibur. Un Yannis Salibur qui change sa cape de passeur pour celle de buteur en seconde période. Trouvé par Marçal , l’attaquant de vingt-cinq ans conclut d’une jolie reprise du gauche. Histoire de noircir un peu plus le tableau déjà bien noir, Adrien Thomasson met un énorme tacle par derrière sur... Salibur (71). Carton rouge logique. La fin de saison va être bien longue pour les supporters nantais.Match arrêté à la 31minute pour des jets de pétards sur la pelouse. Ceux qui explosent, hein.Faire attention à ne pas se blesser n'empêche pas de jouer, voilà ce que les Lyonnais n'ont pas compris. Dans un match qui manque de rythme, ils ne pressent pas, se replacent beaucoup trop lentement et manquent d'agressivité, laissant ainsi des espaces entre leurs lignes à des Messins qui ne se font pas prier pour les utiliser. Lyon encaisse donc un but à la 30minute sur une superbe frappe du gauche de Hein que Morel observe repiquer dans l'axe pour enrouler. Et cela malgré une possession supérieure et un Ghezzal en jambe. Voilà ce que l'on aurait pu retenir du match, mais non, car après ce but, des «» messins lancent des pétards sur la cage d' Anthony Lopes . Les médecins sont obligés d'intervenir, un petit groupe se forme autour du gardien, une opportunité apparemment trop belle pour être manquée : un nouveau pétard est jeté sur le groupe. L'arbitre décide d'interrompre le match. Cette attitude aussi inacceptable qu'incompréhensible entraîne l'annulation du match. Bilan : Anthony Lopes est à l'hôpital et le match va certainement être rejoué.Avec la défaite du Paris Saint-Germain cet après-midi sur la pelouse de Montpellier , l’AS Monaco avait l’occasion de repasser devant les Parisiens au classement. Et comme souvent à domicile cette saison, le public de Louis-II n’est pas nombreux, mais les Monégasques régalent. Si, en première période, les hommes de Leonardo Jardim se sont contentés d’un petit but, ils ont clairement accéléré par la suite. Kylian Mbappé avait montré la voie en reprenant une première frappe de Falcao repoussée par Jean-Louis Leca (10). Thomas Lemar , d’une jolie reprise de volée (66), et le Colombien Radamel Falcao par deux fois (68et 73) y vont aussi de leurs buts. Jardim peut avoir le sourire et faire reposer ses cadres. Carillo, dans son rôle favori de, clôture la marque de la tête. L’ ASM était bien trop forte pour les Bastiais.