Monaco recrute Pietro Pellegri pour 25 millions d'euros

Et ça passe pour Monaco Suivi par la Juventus Pietro Pellegri , jeune attaquant du Genoa , va finalement évoluer dans le club de la Principauté, où il a signé pour cinq ans et recevra un salaire annuel d'un million d'euros. Selon la presse italienne, les Monégasques ont mis 25 millions d'euros sur la table (bonus compris) pour recruter ce joueur. En cas de revente à plus de 40 millions d'euros, le club italien touchera 10% du montant du transfert.À 16 ans, 3 mois et 17 jours, Pietro Pellegri devient la transaction la plus chère de l'histoire du football pour un joueur de son âge. Il dépasse ainsi Theo Walcott , transféré de Southampton Arsenal pour 10,5 millions d'euros à 16 ans, 10 mois et 4 jours en 2006. Du haut de son 1,96 m, l'attaquant du Genoa a déjà marqué les esprits en Italie avec deux buts en six matchs cette saison. Monaco semble enfin avoir trouvé le remplaçant de Guido Carrillo