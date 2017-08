Monaco prêt à lâcher Mbappé au PSG si...

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cette fois, on y est. Enfin, presque.Un accord aurait quasiment été trouvé entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain au sujet de Kylian Mbappé. La somme est évidemment mirobolante puisqu'on parle quand même de 140 millions d'euros pour le transfert, et que la presse annonce un salaire d'environ 18 millions annuels bruts pour le joueur.Alors, qu'est-ce qui coince dans l'affaire ? Même si les Monégasques réalisent encore une fois une plus-value extraordinaire, ils sont sans doute bien conscients d'affaiblir leur équipe et souhaiteraient récupérer un joueur du PSG dans l'histoire, alors que le marché des transferts ferme ses portes dans une petite dizaine de jours.Les noms de Presnel Kimpembe et Julian Draxler ont longtemps été évoqués, puis celui de Javier Pastore . Sauf que le PSG n'est apparemment pas disposé à se séparer de son défenseur central, que l'Allemand viserait plus haut que Monaco et que l'Argentin a coupé court à la rumeur dimanche soir après PSG-Toulouse . Du coup, l'échange le plus probable concernerait Lucas Moura.Jamais vraiment indispensable au PSG , loin d'être aussi décevant qu'on le dit, mais loin d'avoir été aussi décisif qu'il était censé le devenir à son arrivé au PSG en 2013 pour 40 millions d'euros, le Brésilien pourrait retrouver une place de titulaire et une situation financière aussi satisfaisante qu'à Paris.Dénouement dans les prochaines heures ? Dans les prochains jours ? Si la perspective d'aligner une attaque Neymar -Mbappé-Cavani excite logiquement les supporters parisiens, l'affaire dure depuis près de deux mois et l'horloge tourne. Surtout si le PSG veut relancer le feuilleton Fabinho juste derrière...