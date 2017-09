Le match des boissons

Dans le coin gauche, une boisson rouge et blanc sirotée par les bobos lorsque la température dépasse les vingt-cinq degrés. Dans le coin droit, un élixir de costauds trop souvent oublié par le passé, qui fait ces derniers temps son grand retour sur les tables françaises. Combat sur la nappe : Monaco contre Porto.

1

La forme du moment : Monaco

La plus symbolique de sa ville : Porto

Celle qui a la plus grande histoire : Porto

Celle dans les bras de qui on a envie de retourner : Monaco

Celle qui pratique le plus beau jeu : Porto

Bilan

Par Théo Denmat

Ici, la question est vite éludée : pas question de jouer les indifférents au succès populaire du Monaco , élixir alcoolisé le plus consommé en France derrière la bière ces dernières années. Boisson de soif plébiscitée lorsque les températures grimpent et que les vêtements tombent, le monaco est pourtant trop souvent catalogué comme un breuvage strictement féminin, ou de «» comme aiment à le qualifier ses détracteurs. «, confirme Laurent, gérant et chef de cuisine du Petit Bar situé au cœur de la Principauté de Monaco "ah on est à Monaco on va prendre un monaco !" » Logique.Tout le contraire du porto qui, s’il connaît un regain d’intérêt certain «» comme le murmure Yann Satin, vice-président de l’association des sommeliers des Hauts-de- France , reste un plaisir d’initiés. De fait, le marché français représente 25% de la consommation mondiale de porto, mais principalement dans les catégories les plus basiques. «» Les cavistes estiment à vingt millions le nombre de bouteilles vendues chaque année en France , insuffisant pour rattraper la consommation goulue de ce délicieux mélange formé par la bière, la limonade et l’indispensable sirop de grenadine. Miam.D’un côté, le symbole. De l’autre, le ridicule. Réduisant son appellation à une simple similitude de couleurs, voilà le Monaco qui se tire une bulle dans le pied (de verre). Née du cerveau approximatif de George Booth qui s’inspira d’un cocktail américain à base de cidre et de bière nommé «» , il a été baptisé ainsi en France en rapport à sa robe rouge et blanc. Faible pour représenter la cité des Grimaldi. Voilà pour preuve ce commentaire plein de lucidité de Laurent du Petit Bar : «» Bingo ! Tout le contraire d’un réel symbole de la ville de Porto, la boisson éponyme, comme le confirme Yann Satin entre deux goulées : «» Précision de vocabulaire : tout mot provenant du nom d'une ville s'appelle un onomastisme. Point portugais.Qu’est-ce que le poids d’un club sans une histoire qui lui est propre ? Côté fabrication, le Porto est incontestablement un met aux profondes racines, forgé à la puissance des grappes de raisin et des entrelacs de liqueurs. «, remet Yann Satin.» Laurent, lui, est plus pragmatique : «Légèrement de mauvaise foi, le gérant se permet de préciser qu’il vend son nectar «» , à cinq euros cinquante la pinte. Mais question conservation, la boisson ne tient pas la comparaison. Au bout de cent ans dans votre cave, votre monaco risque surtout d’avoir perdu toutes ses bulles. Et il faudra y donner quelques bons tours de touillette pour récupérer le délicieux sirop déposé sur le fond. Surtout, là où le particulier pourra se faire plaisir en fabriquant lui-même son cocktail, personne ne pourra remplacer le travail du vinificateur de Porto et son savant mélange avec le brandy : ⅘ de moult de vin et ⅕ d’alcool. Satin : «Les Français, goujats, boivent traditionnellement leur porto à l’apéritif, chambré. Les Portugais, rafraîchi, bien sûr, mais sans glaçons. Enfin, les amateurs éclairés – anglais, donc – réservent leurs meilleures bouteilles pour le digestif. Une autre école le réserve pour certains fromages persillés ou plus classiquement pour des desserts au chocolat, mais c’est bien dans l’économie que le porto détient son caractère exceptionnel. «, confirme Yann Satin.S’il confirme vaguement qu’après «» , l’individu lambda ne sera plus en état légal de prendre le volant, rien n’empêche ce dernier de se gaver de monacos. Le Petit Bar, toujours prompt à répondre aux questions les plus pointues, bute pourtant sur une question rhétorique. «Faisons les comptes d’un point de vue mathématique. Du côté du monaco, le connaisseur distinguera tout au plus trois saveurs : celle de la bière, celle de la limonade, et surtout celle de ce délicieux sirop de grenadine. Yann Satin, également sommelier au restaurant une étoile, voit dans le Porto «» . «Du côté du Petit Bar, on demande de faire patienter le temps de demander à un mystérieux «» situé de l’autre côté du zinc. Après quelques secondes d’un débat cordial, Laurent reprend le fil de la conversation : «» On laissera cette argumentation plus ou moins légitime sur le comptoir tout en ayant une pensée pour le foie de son propriétaire.