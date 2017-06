Monaco perd Dirar et prend Gaspar

HL

Trop dar!D'abord, dans la soirée de jeudi, le club stambouliote de Fenerbahçe a annoncé un accord avec l'ASM pour le transfert du milieu droit Nabil Dirar. Le joueur se rend ce vendredi en Turquie afin d'y passer sa visite médicale.L'international marocain, trente et un ans, était arrivé sur le rocher en 2012. Pendant ses cinq ans passés au club, il était devenu un cadre de la formation rouge et blanche. Il a joué dix-huit matchs et marqué trois buts lors de sa dernière saison sous le maillot monégasque.Dans le même temps, Jordy Gaspar est la deuxième recrue du mercato monégasque après Tielemans. Le latéral droit de vingt ans a parachevé un contrat de trois ans. Il signe libre puisqu'il n'était pas parvenu à signer son premier contrat professionnel avec l'OL, qui ne lui a jamais véritablement affiché une grande confiance (six matchs joués seulement la saison dernière.)À Lyon, c'était Gaspar le fantôme. À Monaco, ce sera un mec revendu 50 millions.